48 вестибюлей московского метро откроют с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

48 из 78 вестибюлей метро, закрытых в связи с пандемией коронавируса, планируется открыть с 12 мая, рассказал Максим Ликсутов.

По его словам, в первую очередь это коснется станций, где пассажиропоток в среднем превышает 1,5 тысячи человек в сутки, передает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

На 192 станциях подземки установили 1 136 санитайзеров. Они также появятся на 120 станциях пригородной железной дороги. 446 касс ЦППК продают пассажирам маски и перчатки, еще 50 пунктов продаж работают у МТППК.

С 12 мая в общественном транспорте столицы будет обязательным ношение масок и перчаток. За отсутствие предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

Индивидуальные средства защиты станут необходимы и при посещении других общественных мест. За нарушение правила там граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Для организаций штраф может достигать 300 тысяч рублей.