Вестибюли 45 станций метро закрыли из‑за низкой нагрузки

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Вестибюли еще 45 станций метро закрыли с 3 мая из-за низкой нагрузки с 3 мая, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Как отметил представитель подземки, с учетом предыдущих закрытий временные ограничения коснутся 78 станций, где уменьшился пассажиропоток.

"Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", – отмечается в сообщении.

В перечень закрытых вошли вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий. Кроме того, закрыли второй вестибюль станции "Мякинино", где из-за самоизоляции за час проходят около 20 пассажиров.

"Тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию", – пояснили в метро.

Полный список закрытых вестибюлей можно посмотреть на сайте Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в метро начнут продавать маски в ларьках или кассах. Как заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, цены на маски будут не выше, чем в аптеках. Кроме того, все станции будут оборудованы санитайзерами.