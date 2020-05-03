Вестибюли 45 станций метро закрыли из‑за низкой нагрузки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вестибюли еще 45 станций метро закрыли с 3 мая из-за низкой нагрузки с 3 мая, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Как отметил представитель подземки, с учетом предыдущих закрытий временные ограничения коснутся 78 станций, где уменьшился пассажиропоток.
"Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли", – отмечается в сообщении.
В перечень закрытых вошли вестибюли станций "Свиблово" и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линий. Кроме того, закрыли второй вестибюль станции "Мякинино", где из-за самоизоляции за час проходят около 20 пассажиров.
"Тем не менее, поезда по всем линиям метро продолжают ходить по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию", – пояснили в метро.
Полный список закрытых вестибюлей можно посмотреть на сайте Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса в метро начнут продавать маски в ларьках или кассах. Как заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, цены на маски будут не выше, чем в аптеках. Кроме того, все станции будут оборудованы санитайзерами.
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