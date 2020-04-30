Собянин рекомендовал пассажирам метро пользоваться масками и перчатками

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Сергей Собянин рекомендовал пассажирам московского метро пользоваться защитными масками и перчатками.

"Я бы рекомендовал всем, кто пользуется метро, носить маски и перчатки, потому что вы даже до дверей не дотронетесь, но до поручней в вагоне (дотронесь)", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что перчатки во многом защитят от контактных способов заражения коронавирусом.

Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, о чем свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.

Мэр предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

Также, по словам мэра, подавляющее число москвичей соблюдают режим самоизоляции.