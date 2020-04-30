Подавляющее большинство москвичей соблюдает режим самоизоляции – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подавляющее число москвичей соблюдают режим самоизоляции, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Большинство людей, подавляющее большинство соблюдает тот режим, который установлен в городе", – отметил мэр.

Собянин также отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, о чем свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней.

Мэр предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

За последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.