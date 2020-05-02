Все станции Мосметро оборудуют санитайзерами

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Все станции Московского метрополитена будут оборудованы санитайзерами. С таким заявлением выступил начальник столичной подземки Виктор Козловский в ходе осмотра мэром Москвы Сергеем Собяниным работ по дезинфекции объектов Мосметро.

Козловский отметил, что обработка вагонов горячим парогенератором и специальным раствором проводится два раза в день. Также в пассажирской зоне каждые 1,5–2 часа дезинфицируют все места, с которыми может соприкасаться человек.

"На 87 станциях установлено 400 санитайзеров для обработки рук. К 15 мая все станции будут оборудованы 100%", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что от качества проводимых работ по дезинфекции во многом зависит здоровье горожан. При этом он напомнил, что сами граждане должны заботиться о своей безопасности, соблюдая все предписанные меры и личную гигиену.