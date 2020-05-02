Собянин рассказал о тотальной дезинфекции столичного метро

15:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по дезинфекции объектов Московского метрополитена сообщил о регулярном обеззараживании подземки.
Градоначальник отметил, что за счет введения режима самоизоляции пассажиропоток общественного транспорта столицы уменьшился в разы. В частности, в метрополитене он упал в 5 раз.
"Тем не менее, конечно, очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Мэр отметил, что от качества проводимых работ во многом зависит здоровье горожан, однако напомнил, что сами граждане должны заботиться о своей безопасности, соблюдая все предписанные меры.
"Желательно чтобы они были в масках, надевали перчатки", – добавил Собянин.
Уточняется, что тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон и служебных помещений Мосметро производится несколько раз в день. Специалисты работают в круглосуточном режиме.
Ранее Сергей Собянин рассказал о регулярной дезинфекции городских пространств. Он отметил, что работы по обеззараживанию городских территорий будут проводить до тех пор, пока сохраняется угроза заражения COVID-19. Известно, что в настоящее время общая площадь пространств для обработки составляет свыше 330 миллионов километров.
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