Собянин рассказал о тотальной дезинфекции столичного метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по дезинфекции объектов Московского метрополитена сообщил о регулярном обеззараживании подземки.

Градоначальник отметил, что за счет введения режима самоизоляции пассажиропоток общественного транспорта столицы уменьшился в разы. В частности, в метрополитене он упал в 5 раз.

"Тем не менее, конечно, очень важно обеспечить дезинфекцию подвижного состава, станций, переходов, эскалаторов. Это огромная работа, которой ежедневно занимается метрополитен", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Мэр отметил, что от качества проводимых работ во многом зависит здоровье горожан, однако напомнил, что сами граждане должны заботиться о своей безопасности, соблюдая все предписанные меры.

"Желательно чтобы они были в масках, надевали перчатки", – добавил Собянин.

Уточняется, что тотальная уборка и дезинфекция пассажирских зон и служебных помещений Мосметро производится несколько раз в день. Специалисты работают в круглосуточном режиме.

Ранее Сергей Собянин рассказал о регулярной дезинфекции городских пространств. Он отметил, что работы по обеззараживанию городских территорий будут проводить до тех пор, пока сохраняется угроза заражения COVID-19. Известно, что в настоящее время общая площадь пространств для обработки составляет свыше 330 миллионов километров.