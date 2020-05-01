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Город

19:25

Входные двери зафиксировали открытыми на станциях метро и МЦД для удобства москвичей

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На всех станциях столичного метрополитена и Московских центральных диаметров входные двери были зафиксированы открытыми для удобства пассажиров. По информации представителей Дептранса на странице в Telegram, данные меры приведут к увеличению воздухообмена.

"Мы зафиксировали входные двери в открытом положении на всех станциях метро и МЦД. Благодаря этому пассажирам проще соблюдать меры предосторожности", – рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, каждый день работники проводят санобработку поездов и станций.

Отмечается, что на станциях через каждые два часа дезинфицируют все поверхности, которых могли касаться пассажиры общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Москве провели регулярную дезинфекцию городских пространств.

Недавно говорилось, что около 5 тысяч человек ежедневно убирает транспорт в Москве.

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