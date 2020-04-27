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Общество

13:22

Автоматические санитайзеры начали устанавливать на станциях метро

транспорт метро общество безопасность

Фото: пресс-служба Дептранса

На станциях столичного метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры, сообщает пресс-служба Дептранса.

Отмечается, что на данный момент установлено 20 санитайзеров на станциях "Щелковская" (Арбатско-Покровская линия), "Комсомольская" (Кольцевая линия) и "Белорусская" (Кольцевая и Замоскворецкая линии).

"Планомерно санитайзеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК – завтра их будет уже больше 100 штук. На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров", – приводятся в сообщении слова вице-мэра Максима Ликсутова.

Ранее в МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. Специалисты отметили, что в этом напитке содержится недостаточный уровень спирта для дезинфекции кожного покрова. В ведомстве рассказали, что использование растворов с концентрацией этанола ниже 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно.

В МЧС РФ также призвали граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи. В ведомстве подчеркнули, что это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова.

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