Около 5 тысяч человек ежедневно убирает транспорт в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанинин
Около 5 тысяч человек принимает участие в ежедневной уборке городского транспорта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, транспортный комплекс прикладывает все усилия, чтобы поездки были безопасными. В то же время он призвал москвичей продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.
"Если вы вынуждены ехать – держите дистанцию 1,5–2 метра от других пассажиров", – передает слова Ликсутова РИА Новости.
Заммэра подчеркнул, что инфраструктуру станций и вагоны метро каждый день убирает и моет свыше 2,5 тысячи сотрудников. Во всех составах проводят влажную уборку с использованием дезинфицирующих и моющих средств. Особое внимание при этом уделяется поручням, сиденьям и стеклам.
Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи ежедневно моет более 400 человек. Наземный транспорт обрабатывают при каждом возвращении в парк или депо. На конечных остановках дополнительно дезинфицируют салоны. Еще более 200 человек ежедневно обрабатывает остановки.
Ежедневная уборка проводится также на станциях и в поездах пригородных железнодорожных направлений. Специалисты трижды в день проводят влажную уборку и дезинфекцию вагонов. Каждые два часа проводится дезинфекция турникетов, валидаторов, билетных автоматов, скамеек и стоек SOS.
В ночное время составы Московских центральных диаметров обрабатывают холодным туманом. Для этого в генераторах при помощи ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, уничтожающий порядка 100% микробов.
На станциях столичного метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры.
Они уже установлены на станциях "Щелковская" (Арбатско-Покровская линия), "Комсомольская" (Кольцевая линия) и "Белорусская" (Кольцевая и Замоскворецкая линии) и других. Ликсутов отмечал, что на станциях с увеличенным пассажиропотоком планируется поставить большее число диспенсеров.
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