Собянин рассказал о регулярной дезинфекции городских пространств

14:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных городских пространств.
Отмечается, что в мероприятиях по обеззараживанию участвует порядка 70 тысяч человек, а также 4,5 тысячи единиц техники.
"Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая этот замечательный праздник весны и труда. Но сегодня другая колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города", – приводит Агентство "Москва" слова мэра.
Также градоначальник направил поздравления с Праздником весны и труда рабочим комплекса городского хозяйства, участвующим в мероприятиях по дезинфекции. Собянин подчеркнул, что эти люди трудятся на передовой в условиях распространения коронавируса.
Уточняется, что дезинфекцию городских территорий будут проводить до тех пор, пока сохраняется угроза заражения COVID-19. Известно, что в настоящее время общая площадь пространств для обработки составляет свыше 330 миллионов километров.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что около 5 тысяч человек принимает участие в ежедневной уборке городского транспорта. По его словам, транспортный комплекс прикладывает все усилия, чтобы поездки были безопасными.
В Москве провели регулярную дезинфекцию городских пространств
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