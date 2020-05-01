Собянин рассказал о регулярной дезинфекции городских пространств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции улиц и общественных городских пространств.

Отмечается, что в мероприятиях по обеззараживанию участвует порядка 70 тысяч человек, а также 4,5 тысячи единиц техники.

"Обычно в эти дни проходят первомайские колонны, отмечая этот замечательный праздник весны и труда. Но сегодня другая колонна из машин, которые обеспечивают дезинфекцию города", – приводит Агентство "Москва" слова мэра.

Также градоначальник направил поздравления с Праздником весны и труда рабочим комплекса городского хозяйства, участвующим в мероприятиях по дезинфекции. Собянин подчеркнул, что эти люди трудятся на передовой в условиях распространения коронавируса.

Уточняется, что дезинфекцию городских территорий будут проводить до тех пор, пока сохраняется угроза заражения COVID-19. Известно, что в настоящее время общая площадь пространств для обработки составляет свыше 330 миллионов километров.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что около 5 тысяч человек принимает участие в ежедневной уборке городского транспорта. По его словам, транспортный комплекс прикладывает все усилия, чтобы поездки были безопасными.