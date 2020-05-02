Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В метро Москвы начнут продавать маски. Пассажиры столичной подземки смогут приобрести средства защиты в ларьках или кассах метрополитена, сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"В рамках рекомендации Роспотребнадзора и поручения мэра Москвы мы организовываем почти на каждой станции Московского метро продажу медицинских масок, цена в метрополитене будет не выше, чем в аптеках", – отметил он.

Ликсутов добавил, что метрополитен будет получать маски для их дальнейшей реализации от городских структур.

Отмечается, что целью таких продаж является то, чтобы все пассажиры, по каким-то причинам не надевшие маску, смогли при входе в метрополитен ее приобрести.

Уточняется, что продажи масок в подземке стартуют со следующей недели. Необходимое количество масок уже завезено на склады метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам московского метро пользоваться защитными масками и перчатками. Он отметил, что перчатки во многом защитят от контактных способов заражения коронавирусом.