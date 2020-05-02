Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Нарушителям масочного режима в Подмосковье грозит штраф. Контроль за ношением средств защиты будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пока масочный режим в регионе носит рекомендательный характер и штраф за отсутствие маски гражданам не грозит. Однако с 12 мая ношение масок и респираторов становится обязательным в общественных местах и транспорте.

С того момента за нарушение данного правила жителям Московской области будут выписывавть штраф в размере 4 тысяч рублей.

Ранее о введении масочного режима сообщили власти Приморья. Сообщалось, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.

Также стало известно о введении аналогичного режима в Свердловской области. Новые ограничения вступили в силу с 1 мая.