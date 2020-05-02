В Greenpeace объяснили, как безопасно выбрасывать маски

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В российском отделении Greenpece рассказали, как безопасно выбрасывать медицинские маски. Там заявили, что средства защиты после использования следует 3 дня подержать дома, передает РИА Новости.

После этого маску необходимо разрезать и выбросить в контейнер для смешанных отходов.

"Надо оставить маску на карантине на три дня дома. За это время вирус гибнет, и можно уже в контейнер выбрасывать", – пояснили специалисты.

При этом в организации уточнили, что любые одноразовые средства защиты, использованные больным человеком, представляют угрозу дальнейшего заражения окружающих даже в том случае, если они выброшены в контейнер.

Ранее была названа категория россиян, для которой опасны медицинские маски. По словам исполнительного директора общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина, в случае неправильной утилизации средств защиты в зоне риска оказываются рабочие на сортировке мусора.