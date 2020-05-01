Названа альтернатива медицинским маскам для защиты от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты Университета Айовы заявили об альтернативном средстве для защиты от коронавирусной инфекции. Так, гражданам предложили вместо масок использовать пластиковый щиток, сообщает MedicalXpress.

Медики отметили, что такое средство защиты используется многими медработниками, поскольку оно более практично и удобно в носке. В частности, его можно применять неоднократно после обработки мыльной водой или дезинфекторами.

"Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от зараженного", – говорится в сообщении.

При этом специалисты пояснили, что масштабного исследования данного вопроса пока никто не проводил, однако ранее пластиковые щитки показали эффективность для пациентов с гриппом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам московского метро пользоваться защитными масками и перчатками. Он отметил, что перчатки во многом защитят от контактных способов заражения коронавирусом.