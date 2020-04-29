В Госдуме предложили выдавать пассажирам самолетов респираторы

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил дооснастить аэропорты тепловизорами. Кроме того, парламентарий предлагает выдавать в самолетах респираторы, когда возобновится сообщение, передает Агентство "Москва".

Ранее авиасообщение с другими странами было приостановлено на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

Старовойтов прокомментировал предложение оборудовать салоны самолетов пластиковыми экранами, которые бы отделяли кресла друг от друга.

"Наверное, было неплохо подумать над этим, но с точки зрения реализации я себе не очень представляю, как это будет выглядеть технически, учитывая, что все-таки вопросы авиационной безопасности никто не снимал со счетов", – обратил внимание депутат.

Он утверждает, что для дополнительной безопасности пассажиров стоит дооснастить тепловизорами воздушные гавани.

"Тепловизоры – это как раз то средство, которое могло бы в целом помогать выявлять людей с повышенной температурой из потока", – заметил Старовойтов.

При этом он предлагает выдавать пассажирам самолета респираторы. "Средства индивидуальной защиты, я считаю, могли бы быть эффективными, которые можно было бы выдавать на борту воздушного судна", – говорит парламентарий.

Как заключил депутат Госдумы, обычные маски, чью эффективность некоторые медики ставят под сомнение, менее полезны, в отличие от респираторов.

Недавно Росавиация назвала ближайшие вывозные рейсы для россиян.