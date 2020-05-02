Названа категория россиян, для которой опасны медицинские маски

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Эксперт назвал категорию россиян, которым медицинские маски могут нанести вред здоровью.

По словам исполнительного директора общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина, маска не может навредить пользователю, если носить ее правильно и менять каждые три часа. Однако выкинутое в обычный мусорный пакет индивидуальное средство защиты превращается в рассадник инфекции.

По мнению эксперта, в случае неправильной утилизации масок в зоне риска оказываются рабочие на сортировке мусора.

"Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело", - сказал Нагибин в интервью радио Sputnik.

По его словам, любые средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет. Это касается масок, резиновых перчаток, ушных палочек и фольги от таблеток.

"Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать", – предложил Нагибин.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будет введен обязательный масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Сообщалось, что новые ограничения начнут действовать с 12 мая.

О введении аналогичного режима ранее сообщили власти Свердловской области. Новые ограничения вступили в силу с 1 мая.

Такие же ограничениявведены в Приморье. Сообщалось, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.