Названа категория россиян, для которой опасны медицинские маски

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Эксперт назвал категорию россиян, которым медицинские маски могут нанести вред здоровью.
По словам исполнительного директора общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина, маска не может навредить пользователю, если носить ее правильно и менять каждые три часа. Однако выкинутое в обычный мусорный пакет индивидуальное средство защиты превращается в рассадник инфекции.
По мнению эксперта, в случае неправильной утилизации масок в зоне риска оказываются рабочие на сортировке мусора.
"Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело", - сказал Нагибин в интервью радио Sputnik.
По его словам, любые средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет. Это касается масок, резиновых перчаток, ушных палочек и фольги от таблеток.
"Надо ставить в городах еще одни контейнеры и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать", – предложил Нагибин.
Ранее стало известно, что в Подмосковье будет введен обязательный масочный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Сообщалось, что новые ограничения начнут действовать с 12 мая.
О введении аналогичного режима ранее сообщили власти Свердловской области. Новые ограничения вступили в силу с 1 мая.
Такие же ограничениявведены в Приморье. Сообщалось, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 30 апреля.
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