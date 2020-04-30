Масочный режим введен на Кубани

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая карантин в регионе. Теперь режим был усилен обязательным ношением масок, передает ТАСС.

Особые меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С 31 марта на Кубани действует режим карантина. В результате было закрыто межмуниципальное транспортное сообщение, не действуют все торговые центры. Передвигаться на личных авто можно по специальному пропуску.

"Решение здесь только одно – карантин необходимо сохранить, и я принял решение его продлить до 12 мая", – сообщил Кондратьев на заседании оперативного штаба. По его словам, все должны носить маски без исключения.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения, более 208 тысяч человек скончалось.

В России заболевших 106 498 человек, вылечились 11 619, скончались 1073.

Ранее вирусолог предрек России вторую волну коронавируса осенью.