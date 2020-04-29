Собянин рассказал об использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики, в котором запускают систему "компьютерного зрения".

В ней задействована технология искусственного интеллекта, которая позволит распознавать коронавирус на снимках легких, сделанных с помощью компьютерной томографии.

"Сегодня мы запускаем еще один важнейший сервис на базе этого центра. Это "компьютерное зрение" с помощью технологии искусственного интеллекта. Запускается экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус", – сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что подобная технология является важной частью диагностики коронавируса не только для России, но и для всего мира. По словам мэра, в референс-центре специалисты работают над важнейшими вещами.

"Здесь отрабатываются, проводятся консультации, экспертные заключения, и это важнейшая работа. Она дает колоссальные результаты. Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2 220 заболеваний коронавирусом, и параллельно 2,5 тысячи пневмоний с подозрением на COVID-19 выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий единого радиологического центра. И исходя из того, какие результаты обнаружены при КТ-исследовании, идет и маршрутизация пациентов", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что потенциал городских поликлиник с точки зрения их использования для борьбы с коронавирусом уже исчерпан. Собянин сообщил, что в настоящий момент рассматривается возможность подключения к этой работе частных медицинских учреждений, которые имеют возможности для осуществления компьютерной томографии.

Директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов подробнее рассказал о технологии "компьютерного зрения". Он отметил, что точность алгоритма технологии составляет более 90% и все поликлиники имеют доступ к этому сервису.

"Взаимодействие идет с 12 компаниями, в том числе три компании включены в онлайн-работу. И сейчас все врачи во всех поликлиниках имеют доступ к этому сервису", – рассказал Морозов.

Он подчеркнул, что для измерения точности специалисты провели более 3,8 тысячи тестов алгоритмов "компьютерного зрения", нацеленных на выявление коронавирусной инфекции. Морозов сообщил, что обработка данных занимает не более 30 минут с учетом сопутствующих действий.

В настоящий момент Московский референс-центр лучевой диагностики играет значительную роль в обнаружении случаев заражения коронавирусом. Именно компьютерная томография вкупе с клинической картиной заболевания позволяет диагностировать болезнь. Кроме того, центр стал координатором сети из 47 КТ-центров, которые работают на базе городских медицинских учреждений. С начала функционирования они выполнили более 37 тысяч исследований.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве планируют оборудовать около 10 тысяч коек, рассчитанных на пациентов, зараженных коронавирусом. Их разместят во временных стационарах, которые строятся при медицинских учреждениях, перепрофилированных на лечение COVID-19.