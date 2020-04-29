Москва подготовит временные госпитали на 10 тыс коек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что во временных стационарах разместят около 10 тысяч коек, рассчитанных на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Речь идет о временных госпиталях, которые строятся при медицинских учреждениях, перепрофилированных на лечение COVID-19. Собянин подчеркнул, что список конкретных стационаров будет доработан.

"Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", – отметил Собянин.

Также он подчеркнул, что коечный фонд в Москве формируется с учетом как городских, так и федеральных и частных медицинских учреждений.

27 апреля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в ближайшие дни количество коек в столице увеличат до 28 тысяч. В настоящее время для приема зараженных коронавирусом в Москве подготовлено более 20 тысяч больничных мест.

Также Собянин заявил, что от 50 до 70% пациентов, которые расположены на койках для больных COVID-19, в настоящий момент ожидают постановки диагноза. Ракова отмечала, что в Москве более 20 тысяч человек с симптомами ОРВИ в настоящий момент находится под медицинским наблюдением.