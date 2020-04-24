Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем загрузки коечного фонда для больных коронавирусом по России составляет около 40% от установленного минимального плана. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Тот фонд, который мы с вами мониторим, и считаем, что это ковидный коечный фонд, то ситуация сегодня такова, что объем загрузки коечного фонда приближается к 40% от плана, который был установлен как минимальный", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что поручение премьер-министра Михаила Мишустина по решению вопроса по дополнительному развертыванию коечного фонда в стране необходимо выполнить до понедельника.

Собянин подчеркнул, что данный вопрос нужно решить оперативно, потому что в ином случае при такой же динамике заболевания через две-три недели регионы могут почувствовать дефицит коек в больницах, а для перепрофилирования клиник обычно нужно минимум две недели, подчеркнул мэр.

"То есть по тому решению, которое мы с вами примем сегодня, мы получим результат в середине мая или в десятых числах мая", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве до конца недели количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличится до 22 тысяч.

Она также подчеркнула, что число тяжелых больных пациентов, у которых развивается пневмония, становится все больше. Ракова пояснила, что если на прошлой неделе средний уровень госпитализаций составлял 1,3–1,4 тысячи человек, то сегодня это уже 1,9 тысячи госпитализированных.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

