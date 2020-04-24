Собянин поручил направить студентов 4–5 курсов медвузов на практику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин попросил дать поручение профильным министерствам направить студентов четвертого и пятого курсов медицинских университетов на практику для борьбы с COVID-19.

Свою просьбу мэр озвучил в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Собянин сообщил, что свободных кадров в медицине сейчас нет, а перетягивать их из одного региона в другой, по его мнению, бессмысленно.

Министерства здравоохранения и образования должны подготовить приказ к понедельнику, 27 апреля. По словам Собянина, это даст возможность студентам увидеть, что такое настоящая медицина.

"Они смотивированы, у них есть достаточно хорошие знания, они выбрали эту профессию, они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина", – подчеркнул мэр Москвы.

Также он призвал пересмотреть объемы заданий, связанных с обеспечением средств индивидуальной защиты, оборудованием, ИВЛ и так далее.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что московские врачи перепрофилированных стационаров, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, получат городские и региональные надбавки к зарплате.

Врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.

Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников, чтобы они получили выплаты "чистыми".

С 13 апреля для столичных медиков ввели новую льготу. Медперсоналу разрешили бесплатно парковать свои автомобили на московских местах для стоянки. Список врачей формировали в учреждениях, после чего передавали в городской департамент здравоохранения.