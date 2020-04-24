Московские врачи получат федеральные и региональные надбавки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские врачи перепрофилированных стационаров, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, получат городские и региональные надбавки к зарплате, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Выплаты врачам перепрофилированных стационаров по поручению мэра Москвы будут поступать начиная с сегодняшнего дня. Федеральные средства будут доведены до медицинских учреждений начиная со следующей недели. Таким образом, у московских врачей будет сохраняться и региональная, и федеральная надбавки", – сообщила Ракова.

Врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников, чтобы они получили выплаты "чистыми".

С 13 апреля для столичных медиков ввели новую льготу. Медперсоналу разрешили бесплатно парковать свои автомобили на московских местах для стоянки. Список врачей формировали в учреждениях, после чего передавали в городской департамент здравоохранения.