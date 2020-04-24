В Москве начнут тестировать на коронавирус пациентов неинфекционных стационаров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пациентов, которые проходят лечение в городских неинфекционных стационарах города, будут в обязательном порядке тестировать на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Начиная со следующей недели в Москве будут увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города", – заявила представитель мэрии.

Анастасия Ракова отметила, что обычные больницы и неинфекционные стационары по-прежнему проводят лечение. Обязательное тестирование, как заявила заммэра, позволит снизить риски распространения коронавируса в медучреждениях.

По действующим в столице правилам люди с симптомами ОРВИ приравниваются к потенциально зараженным коронавирусом. На них распространяется требование о соблюдении карантина на дому. За состоянием таких пациентов следят врачи с помощью системы телемедицины. Исследование на COVID-19 также проводят тем, кто живет с потенциально инфицированными гражданами.

Кроме того, на наличие коронавируса в организме регулярно проверяют тех, кто по роду деятельности контактирует с людьми, – это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

