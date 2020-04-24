Минздрав разрешил беременным с легкой формой COVID-19 лечиться дома

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Беременные при легкой форме коронавируса могут получать лечение на дому под контролем врача, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минздрава РФ.

Лечение в домашних условиях должно проходить под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации. Это должно быть возможно с логистической точки зрения и не в ущерб для безопасности семьи.

Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания.

За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек, или 46,1%.

COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957. В Московской области заболели 611 человек, в Санкт-Петербурге – 253.