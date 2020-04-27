Кабмин выделит больницам и Минобороны лекарства и оборудование на 100 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ выделит для региональных больниц и Минобороны лекарства и медоборудование на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано министерству обороны для оснащения строящихся госпиталей", – сказал Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что из федерального бюджета дополнительно будет выделено два миллиарда рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями. Мишустин подчеркнул, что такие люди не должны оставаться без внимания на фоне коронавируса.

На прошлой неделе Владимир Путин поручил дополнительно направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей. Глава государства подчеркнул, что тем самым повысится оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел.

Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ по поручению Владимира Путина выделит 20 бригад специалистов в области реанимации для борьбы с коронавирусом в Москве. Все работники пройдут специальную подготовку в боевом режиме и будут направлены в любой регион страны для оказания помощи в лечении больных с COVID-19.

По последним данным, за сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

