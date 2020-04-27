Кабмин выделит больницам и Минобороны лекарства и оборудование на 100 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство РФ выделит для региональных больниц и Минобороны лекарства и медоборудование на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано министерству обороны для оснащения строящихся госпиталей", – сказал Мишустин.
Премьер-министр также добавил, что из федерального бюджета дополнительно будет выделено два миллиарда рублей на препараты для людей с редкими заболеваниями. Мишустин подчеркнул, что такие люди не должны оставаться без внимания на фоне коронавируса.
На прошлой неделе Владимир Путин поручил дополнительно направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей. Глава государства подчеркнул, что тем самым повысится оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел.
Ранее сообщалось, что министерство обороны РФ по поручению Владимира Путина выделит 20 бригад специалистов в области реанимации для борьбы с коронавирусом в Москве. Все работники пройдут специальную подготовку в боевом режиме и будут направлены в любой регион страны для оказания помощи в лечении больных с COVID-19.
По последним данным, за сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: