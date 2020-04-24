Путин поручил выделить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Президент России Владимир Путин поручил дополнительно направить на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Считаю необходимым направить еще 5 миллиардов рублей на покупку машин скорой помощи. Тем самым повысить оперативность и доступность медицинской помощи, в том числе для жителей малых городов и сел", – заявил президент.

По словам Путина, заказ поможет стимулировать спрос на продукцию. О подобной мере поддержки он заявил ранее на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

"Это жизненно важно для всей страны: для регионов, для людей. Рассчитываю, что контракты будут выполнены качественно и в срок", – подчеркнул российский лидер.

