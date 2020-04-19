Автомобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года

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Первые автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", – сказал министр.

Начиная с февраля 2018 года на автомобили Aurus поступило более 700 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus планируют начать в первом квартале 2021 года. Автомобили будут изготавливать на заводе "Форд Соллерс" в Елабуге (Татарстан). Пилотная партия автомобилей выйдет в ноябре 2020 года.

Отмечалось, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

Проект по разработке линейки авто представительского класса курирует министерство промышленности и торговли, а непосредственно изготовлением машин занимается Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Общие вложения в проект составляют примерно 12 миллиардов рублей.