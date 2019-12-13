Серийное производство Aurus планируют начать в 2021 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Серийное производство российского автомобиля Aurus планируют начать в первом квартале 2021 года. Автомобили будут изготавливать на заводе "Форд Соллерс" в Елабуге (Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода с главой министерства Денисом Мантуровым.
"Серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
Согласно информации, представленной в презентационном ролике компании, пилотная партия автомобилей выйдет в ноябре 2020 года.
В пресс-службе министерства уточнили, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.
"Для цеха сборки автомобилей Aurus предусмотрена концепция "завод – шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности", – говорится в сообщении.
Главе Минпромторга также представили план выхода на проектные производственные мощности до 2024 года.
Ранее Мантуров сообщил, что часть российских чиновников начнут пользоваться автомобилями Aurus проекта "Кортеж" в 2020 году.
Проект по разработке линейки авто представительского класса курирует министерство промышленности и торговли, а непосредственно изготовлением машин занимается Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Общие вложения в проект составляют примерно 12 миллиардов рублей.
На выставке в Международном морском порту Туркменбаши в августе этого года были представлены лидеры мирового автомобилестроения – Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Toyota и другие. Самым посещаемым экспонатом стал российский лимузин Aurus Senat кабриолет.
В конце лета в Москве состоялось торжественное открытие галереи Aurus. Первый шоурум появился в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити". Автомобили Aurus объединили в себе самые передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности. Aurus был разработан по заказу Минпромторга легендарным конструкторским бюро НАМИ, которое проектировало первые отечественные автомобили в начале ХХ столетия.
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