Чиновники пересядут на автомобили Aurus в 2020 году – Мантуров

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Часть российских чиновников начнут пользоваться автомобилями Aurus проекта "Кортеж" в 2020 году. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"В следующем году российские чиновники пересядут на Aurus. Но не все, а определенные чиновники", – объяснил глава Минпромторга.

Проект по разработке линейки авто представительского класса курирует министерство промышленности и торговли, а непосредственно изготовлением машин занимается Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Общие вложения в проект составляют примерно 12 миллиардов рублей.

Новые автомобили призваны заменить люксовые машины зарубежного производства. В линейке авто предусмотрены лимузины, внедорожники, кабриолеты и микроавтобусы для первых лиц государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в компетенцию Администрации Президента не входит определение стоимости закупаемых автомобилей. Представитель Кремля таким образом прокомментировал инициативу, призванную запретить закупку дорогостоящих машин.

