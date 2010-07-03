Песков высказался о дорогих автомобилях для чиновников

Вопросы, касающиеся отклонения законопроекта о закупке автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей для чиновников, не входят в повестку Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к решению Государственной думы отклонить инициативу. По словам Пескова, это прерогатива Госдумы, она и должна разъяснять этот вопрос.
"В компетенцию Администрации Президента не входит определять стоимость тех автомобилей, которые закупаются", – заключил представитель Кремля.
На пленарном заседании 21 марта депутаты Госдумы обсуждали законопроект о запрете закупать для чиновников автомобили дороже двух миллионов рублей. Документ вызвал в зале большую дискуссию и был в итоге отклонен.
Депутат от "Единой России" Александр Максимов упрекнул авторов проекта в том, что они якобы идут на поводу у граждан, которые испытывают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям.
Позже слова депутата о ненависти россиян к успешным и богатым людям прокомментировал первый зампред фракции Андрей Исаев. Он назвал заявление коллеги неудачной фигурой речи и подчеркнул, что другие представители "Единой России" не разделяют это мнение.
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