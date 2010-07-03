В ГД осудили слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям прокомментировал первый зампред фракции Андрей Исаев. Он назвал заявление коллеги неудачной фигурой речи и подчеркнул, что другие представители "Единой России" не разделяют это мнение.
"Неаккуратное" высказывание Максимова "может быть воспринято гражданами как некое проявление снобизма", – отметил Исаев. "Это, безусловно, не является ни позицией фракции, ни позицией партии", – цитирует первого зампреда фракции РИА Новости. "Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи", – подытожил Исаев.
На пленарном заседании 21 марта депутаты Госдумы обсуждали законопроект о запрете закупать для чиновников автомобили дороже двух миллионов рублей. В ходе дискуссии депутат от "Единой России" Александр Максимов упрекнул авторов проекта в том, что они якобы идут на поводу у граждан, которые испытывают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям.
Высказывания высокопоставленных чиновников и депутатов часто вызывают скандалы в СМИ и соцсетях. Так, в начале марта депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев сказал, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши".
Чуть раньше сотрудник "дочки" госкорпорации Роскосмос ГУП "Агат" Станислав Жарков в одночасье стал знаменитым на всю страну, назвав в Facebook жителей хрущевок "скотобазой". А депутата Госдумы Николая Герасименко раскритиковали после того, как он заявил, что похудение является более эффективным методом лечения диабета, чем лекарства.
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