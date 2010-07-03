Депутат ответил на критику после совета диабетикам похудеть

Депутат Госдумы Николай Герасименко пояснил свои слова о больных сахарным диабетом.
В адрес Герасименко посыпалась критика после того, как на одном из заседаний в нижней палате парламента он сказал, что похудение является более эффективным методом лечения диабета, чем лекарства. Коллеги парламентария возмутились высказыванием, посчитав, что больным в этом случае не понадобится инсулин.
Герасименко в комментарии ТАСС указал, что его слова не так интерпретировали. На самом деле он предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития заболевания.
"Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 килограммов и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев", – указал депутат.
Высказывания высокопоставленных чиновников часто вызывают скандалы в информационном пространстве. Так, в начале марта депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши".
Чуть раньше сотрудник "дочки" госкорпорации Роскосмос ГУП "Агат" Станислав Жарков в одночасье стал знаменитым на всю страну, назвав в Facebook жителей хрущевок "скотобазой".
6 марта разгорелся спор вокруг высказывания директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой. Она заявила, что родители ответственны за организацию питания детей в школах.
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