Депутат ответил на критику после совета диабетикам похудеть

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Депутат Госдумы Николай Герасименко пояснил свои слова о больных сахарным диабетом.

В адрес Герасименко посыпалась критика после того, как на одном из заседаний в нижней палате парламента он сказал, что похудение является более эффективным методом лечения диабета, чем лекарства. Коллеги парламентария возмутились высказыванием, посчитав, что больным в этом случае не понадобится инсулин.

Герасименко в комментарии ТАСС указал, что его слова не так интерпретировали. На самом деле он предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития заболевания.

"Я знаю людей, которые сбросили по 20-30 килограммов и практически прекратили прием инсулина. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев", – указал депутат.

Высказывания высокопоставленных чиновников часто вызывают скандалы в информационном пространстве. Так, в начале марта депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши".

Чуть раньше сотрудник "дочки" госкорпорации Роскосмос ГУП "Агат" Станислав Жарков в одночасье стал знаменитым на всю страну, назвав в Facebook жителей хрущевок "скотобазой".

6 марта разгорелся спор вокруг высказывания директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой. Она заявила, что родители ответственны за организацию питания детей в школах.

