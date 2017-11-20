Стартовало предсерийное производство автомобилей проекта "Кортеж"

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Российский научный центр "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) приступил к предсерийному производству пилотной партии спецавтомобилей на основе единой модульной платформы (проект "Кортеж"). Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
"Отдельно следует подчеркнуть, что одной из основных целей проекта единой модульной платформы является создание компетенций по разработке, а также развитие производства компонентной базы", − сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.
Он также отметил, что принцип, по которому создаются автомобили проекта, и применяемые технологии во многом определят будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на мировой арене.
В июле 2017 года Владимир Путин протестировал новый российский лимузин представительского класса. VIP-лимузин разработали в рамках проект "Кортеж". Сообщалось, что до конца года партия таких автомобилей поступит в распоряжение Федеральной службы охраны. Первый "выезд" VIP-автомобиля запланирован на инаугурации президента после выборов 2018 года.
В рамках проекта "Кортеж", запущенного в 2012 году, планируется создавать лимузины, седаны и внедорожники для высших лиц государства. Одной из причин создания проекта стала критика в адрес российских чиновников, которые пользуются автомобилями иностранного автопрома.
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