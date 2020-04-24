Автодилеры откроются одними из первых после снятия ограничений из-за COVID-19 – Путин

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Среди компаний, которые первыми откроются после снятия ограничений из-за коронавируса, будут автодилеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности глава государства заявил, что существует необходимость в возобновлении работы отрасли.

"Мы понимаем, что дилерская сеть должна работать. Как только возможность такая будет с точки зрения безопасности для граждан, то это будут одни из первых предприятий, которые откроются", – объяснил президент.

Путин также отметил, что в сложившейся ситуации необходимо "подставить плечо" автопрому. По мнению главы государства, необходимо обеспечить стабильную работу отрасли, сохранить инженеров и поддержать спрос на продукцию.

Ранее в Москве остановили работу каршеринговых сервисов. Данное ограничение было введено как мера профилактики распространения коронавируса COVID-19.

