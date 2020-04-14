Более четверти российских компаний планируют снизить зарплату сотрудникам

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В ближайшие полгода 27 процентов российских компаний рассчитывают снизить зарплаты сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса для поиска работы Headhunter, сообщает газета "Известия".
Опрос, проведенный на сайте, показал, что 30 процентов фирм рассчитывают, что менять оклад не придется. Из тех 27 процентов, кто заявил о потенциальном снижении, 9 процентов уверены в применении данной меры, 18 процентов сомневаются.
Несмотря на уже наступивший кризис, 62 процента компаний расходы на оплату труда работников еще не корректировали. В то же время, достаточно высока тенденция к сокращению числа работников – 12 процентов опрошенных готовы уменьшить штат в ближайшие полгода, 25 процентов склоняются к данному решению.
Представители компаний также ответили на вопрос, как оценивают положение своей фирмы. Выросло число фирм, которые характеризуют ситуацию как "скорее негативную" или "крайне негативную", и несколько снизилась доля компаний, чувствующих себя стабильно (с 49 до 36 процентов).
"Под самой большой угрозой сегодня – сектора экономики, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений", – рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.
На минувшей неделе правительство РФ скорректировало список наиболее пострадавших от коронавируса COVID-19 отраслей. В списке уже значились туристический бизнес, пассажирские и грузовые перевозки – всего 9 сфер экономики. Перечень дополнили кинематографом и стоматологической практикой.
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