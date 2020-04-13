Путин поручил правительству разработать меры поддержки сервисов доставки еды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры поддержки онлайн-сервисов доставки еды и волонтерских организаций. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как следует из перечня поручений, составленного после встречи главы государства с представителями предпринимательского сообщества, сделать это необходимо до 15 мая текущего года.
В тексте, опубликованном на официальном сайте Кремля, предлагается для поддержки отрасли задействовать "частичное субсидирование" доставки. Потенциальными льготами смогут воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса.
Ранее с подобным предложением в адрес главы государства высказался CEO Mail.ru Group Борис Добродеев. Предприниматель предложил субсидировать доставку на 50 процентов со стороны государства, тем самым обеспечив загрузку ресторанного бизнеса.
Два дня назад правительство РФ скорректировало перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Помимо уже внесенных сфер, кабмин расширил список за счет кинематографа и стоматологической практики.
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