Кабмин утвердит годовую рассрочку для уплаты отложенных налоговых сборов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство планирует утвердить решение о годовой рассрочке по выплатам налоговых сборов, которые ранее были отложены на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС.
Воспользоваться услугой смогут представители малых и средних компаний, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
"Мы примем сегодня еще одно решение, соответствующий проект постановления готов: мы перенесем для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев", – объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Механизм рассрочки подразумевает, что после окончания срока действия 6-месячной отсрочки можно будет выплачивать налоги равными долями в течение года.
На минувшей неделе стало известно, что на поддержку столичного бизнеса из бюджета выделят 25 миллиардов рублей. Как подчеркнули в комплексе экономической политики и земельно-имущественных отношений, в эту сумму входят компенсации по аренде и налогам.
В правительстве также сформировали перечень мер, необходимых для устойчивого развития экономики. Документ определяет порядок поддержки отраслей, наиболее пострадавших от действующего кризиса. В кабмине также согласовали список таких сфер.
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