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Общество

17:25

Путин предостерег от желания свалить нерешенные вопросы в отраслях на COVID-19

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, предостерег от соблазна все нерешенные вопросы свалить на коронавирус, передает телеканал "Россия 24".

Он подчеркнул, что это касается всех отраслей производства и всех видов деятельности.

"Ясно, что необходимость борьбы с коронавирусной инфекцией вносит свои коррективы – и в жизнь страны, и в целом в экономику, и в работу "Роскосмоса". Вместе с тем, от чего хотел бы вас предупредить. От соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", – заявил президент.

Ранее Владимир Путин провел совещание с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Президент призвал их вникать в проблемы каждого предприятия. По его словам, сейчас крайне важно смягчить удар для бизнеса, потери которого уже очень серьезны.

Глава государства призвал глав регионов сформировать четкий и понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за рисков. Остальные предприятия, по словам Путина, могут продолжать работать, соблюдая при этом все санитарные требования и нормы безопасности.

Президент заявил, что при борьбе с коронавирусной инфекцией нужно избегать чужих ошибок. По заявлению российского главы, пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства отметил, что меры, предпринимаемые для борьбы с угрозой распространения коронавируса, должны соответствовать текущей ситуации. Путин напомнил, что первым приоритетом является здоровье и безопасность россиян.

Путин призвал россиян сплотиться в борьбе с коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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