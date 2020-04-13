Глава РФПИ объяснил динамику цен на нефть на фоне новой сделки ОПЕК+

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Новая сделка ОПЕК+ позволит поддержать стоимость нефти. При этом резкого роста ожидать не стоит. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, пока речь идет только о стабилизации топливного рынка. Заключение новой сделки не подразумевает, что цены на нефть станут "исключительно высокими".

Накануне, 12 апреля, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была окончательно согласована. Как объявил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль, с 1 мая добыча снизится примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

В документе уточняется, что получение топлива будут сокращать поэтапно. На первом шаге добыча уменьшится на 400 тысяч баррелей в сутки, затем на 320 и 240 тысяч.

Кризисная ситуация на нефтяном рынке возникла в марте. Тогда сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи сорвалась из-за отказа России и Казахстана участвовать в договоре. Как следствие, произошло падение курса рубля по отношению к доллару и евро и резкое снижение цен на нефть.

