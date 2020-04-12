Выход из ситуации на нефтяном рынке продлится минимум до конца года – Новак

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Выход из текущей ситуации на рынке нефти продлится минимум до конца 2020 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"Нам нужно пережить пик падения спроса, и для этого нужно растянуть во времени снижение спроса, значит, и снижение добычи. Я думаю, что мы будем еще достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке, как минимум – до конца этого года, в лучшем случае", – цитирует его РИА Новости.

Глава министерства выразил надежду на то, что в ближайшие дни сделка ОПЕК+ будет до конца согласована и подписана. По его словам, эта сделка подразумевает реализацию на два года.

Позиция РФ относительно продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на заседании в начале марта была верной, и это показало время, считает Новак. Он отметил, что Россия предлагала продлить действие сделки как минимум на один месяц, оценить ситуацию на рынке и при необходимости скорректировать принятые решения. Это оказалось правильным, поскольку реальность через месяц изменилась, пояснил министр. Он уточнил, что позиция была согласована Владимиром Путиным.

"Если бы не было коронавируса, то мы на растущем спросе могли бы четко, в соответствии с теми предложениями, которые изучали от России, балансировать рынок и не допустить ни падения цен, ни перепроизводства, ни дефицита, а действовать в интересах производителей и потребителей нефтепродуктов в мире", – полагает глава Минэнерго РФ.

Потребление и увеличение спроса на нефть в мире будет происходить более низкими темпами, чем это было до нынешнего кризиса, считает Новак.

"Во время кризиса сейчас все поняли: для того, чтобы проводить какие-то совещания, например, или контактировать друг с другом, необязательно так много летать, ездить, а можно делать это все в режиме видеоконференцсвязи. Поняли, что можно делать это гораздо более производительнее на сегодняшний день", – объяснил он.

Министр также рассказал, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он добавил, что к ней сейчас прибегают многие страны.

"За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2% год к году, это за 2019 год. На дизельное топливо примерно на том же уровне – ниже уровня инфляции. Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне", – сообщил Новак.

В ОПЕК+ согласовали новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая.

Предполагается снизить совокупную добычу на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае–июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее – на 6 миллионов.

При этом РФ и Саудовская Аравия должны сокращать добычу от базы в 11 миллионов баррелей в сутки – до 8,5 миллиона, 9 миллионов и 9,5 миллиона соответственно.