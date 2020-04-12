Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступает в силу.
Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд созвонились. В ходе беседы они поддержали соглашение, сообщает пресс-служба Кремля.
Отдельный телефонный разговор состоялся между российским и американским лидерами. Они обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Кроме того, рассматривались актуальные вопросы стратегической безопасности.
Ранее министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль в своем микроблоге в Twitter ранее написал, что страны ОПЕК+ заключили новую сделку, предполагающую сокращение добычи нефти примерно на десять миллионов баррелей в сутки с 1 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер положительно оценивает сделку, заключенную в ходе переговоров ОПЕК+. По его словам, документ стал результатом компромисса 22 стран, которые смогли согласовать сокращение уровней добычи нефти.
Итоговое соглашение подразумевает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени государства – участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.
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