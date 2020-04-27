Коечный фонд в Москве увеличат до 28 тысяч мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем коечного фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до 28 тысяч в ближайшие дни, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в настоящее время для приема больных с подтвержденным коронавирусом отведено более 20 тысяч коек. Их количество намерены увеличить в ближайшее время.

Также Ракова сообщила, что число госпитализированных с пневмонией в столице выросло за неделю на 70%.

"Говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшение динамики, – у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу", – заявила заммэра в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее сообщалось о том, что объем загрузки коечного фонда для больных коронавирусом по России составляет около 40%. При этом отмечалось, что число тяжелых больных пациентов с развивающейся пневмонией становится все больше.

Согласно последним данным, за сутки в РФ установили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.