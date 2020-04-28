В Москве 50–70% пациентов на "ковидных койках" ожидают постановки диагноза – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве от 50 до 70% пациентов, занимающих койки для больных коронавирусом, ожидают постановки диагноза. С таким заявлением в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с COVID-19 выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время от 50 до 70% на "ковидных койках" находятся больные, которым либо не поставили еще, либо в процессе лабораторной постановки диагноза", – отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что это является большой нагрузкой на общий коечный фонд. Также на его загруженности сказывается рост заболеваний внебольничной пневмонией, добавил мэр.

Ранее стало известно, что в столице с завтрашнего дня запускают систему искусственного интеллекта для обнаружения коронавируса с использованием рентгеновских снимков.

Помимо этого, Сергей Собянин отметил, что за последнюю неделю динамика по заболеваемости COVID-19 стала намного лучше, она снизилась в два раза. При этом он обратил внимание на то, что сама по себе динамика сохраняется.