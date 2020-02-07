Масочный режим вводят в Хабаровске

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Власти Хабаровска решили с 10 февраля ввести в городе масочный режим. Это обусловлено ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает RT.

"В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики – все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей", – говорится в сообщении городской администрации.

По словам заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяны Скорик, маски необходимо надевать в помещениях и менять их каждый два часа.

Отмечается, что в городе имеется около 40 тысяч средств защиты. 12 февраля в Хабаровск доставят еще 50 тысяч масок.

Ранее в аптеках Москвы образовался дефицит медицинских масок. Спрос на них увеличился из-за коронавируса.

В связи с ростом цен на маски ФАС пригрозила аптекам штрафами. Позднее Владимир Путин призвал лишать лицензий таких организаций, которые завышают стоимость товаров в связи с новым типом пневмонии.