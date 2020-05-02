Эксперт счел соблюдение мер индивидуальной безопасности залогом победы над COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Залогом победы над коронавирусной инфекцией является соблюдение мер индивидуальной защиты каждым гражданином. С таким заявлением выступил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

В целях профилактики распространения COVID-19 эксперт рекомендовал соблюдать простые правила личной гигиены и режим самоизоляции, передает Агентство "Москва".

"Мера самоизоляции особенно строго должна соблюдаться людьми старше 65 лет и лицами, имеющими хронические заболевания, у которых вирусная инфекция протекает гораздо тяжелее", – заявил он.

По словам Чуланова, в условиях пандемии коронавируса важно ограничить контакты с другими людьми, в том числе с родственниками и друзьями. Также следует воздержаться от походов на улицу за исключением случаев крайней необходимости, при этом соблюдая социальную дистанцию.

Более того, профессор советовал не ходить за продуктами в магазины, а заказывать их с доставкой на дом. Особенно важно расплачиваться за них бесконтактным способом.

Также Чуланов добавил, что при посещении общественных мест желательно надевать маску. При этом следует по возможности избегать прикасаний к ручкам дверей, перилам и другим поверхностям. Прикасаться же к лицу и глазам, по словам специалиста, можно только вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

Ранее в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.