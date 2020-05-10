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Москва 24

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Город

14:14

На 192 станциях метро установили более тысячи санитайзеров

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном метро установили 1 136 санитайзеров, сообщает пресс-служба подземки. Они появились на 192 станциях.

Теперь санитайзеры для дезинфекции рук предстоит установить на 120 станциях пригородной железной дороги. Их закупают за счет средств правительства Москвы.

Кроме того, 446 касс ЦППК уже продают пассажирам маски и перчатки. Еще 50 пунктов продаж масок и перчаток работают у МТППК.

Ранее в подземке начали продавать медицинские маски. На 23 станциях установили специальные вендинговые аппараты. Запас защитных средств обещают регулярно пополнять.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы будет обязательным ношение масок и перчаток. За отсутствие предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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