В Дептрансе разъяснили стоимость масок и перчаток в столичном метро

Фото: Дептранс
В столичном департаменте транспорта рассказали о стоимости индивидуальных средств защиты, появившихся в продаже в Московском метрополитене.
Информация появилась в Telegram-канале ведомства. Так, за одну маску необходимо будет заплатить 30 рублей. Получение комплекта перчаток обойдется москвичам в 20 рублей. Кроме того, в метро есть возможность приобрести полный комплект индивидуальных средств защиты, за который стоит 50 рублей.
Ранее стало известно, что с 5 мая начнется продажа масок в метро. Ими оснастили специальные вендинговые аппараты. Продажа индивидуальных средств защиты началась на 15 станциях метро. Маски и перчатки появились на "Первомайской", "Пятницком шоссе", "Строгино", "Домодедовской", "Маяковской", "Марксистской", "Коньково", "Свиблово", "Сухаревской", "Тургеневской", "Ясенево", "Борисово", "Крестьянской Заставе", "Римской", "Трубной" и других.
В вендинговых аппаратах метро появились медицинские маски
"Мы уже завозим маски и перчатки на станции метро и загружаем их в вендинговые аппараты. Сегодня маски поступят на 15 станций. Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях", – сообщили в Дептрансе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили завод по производству нетканых материалов для защитных масок и костюмов в ТиНАО. Глава города подчеркнул, что московские предприятия производят около 1 миллиона масок в сутки.
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