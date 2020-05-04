В Дептрансе объяснили порядок дезинфекции вагонов столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сидения в вагонах столичного метро каждый день обрабатывают с помощью обеззараживающих средств. Об этом сообщили в пресс-службе транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Более 250 тысяч сидений в вагонах московского метрополитена каждый день обрабатываются с помощью обеззараживающих средств. Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих и моющих средств", – объяснили в ведомстве.

Кроме того, в департаменте указали на двукратное увеличение частоты дезинфекции по сравнению с уровнем, установленным до пандемии. Отдельно подчеркивается, что все элементы инфраструктуры, которых касаются пассажиры, очищают не менее одного раза в 1,5-2 часа.

Аппараты по продаже билетов дезинфицируют чаще, раз в час.

Ранее в понедельник, 4 мая, стало известно, что в метро начнут продавать медицинские маски. Индивидуальные средства защиты можно будет приобрести в вендинговых аппаратах.

