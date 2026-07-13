Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Московский аэропорт Домодедово осуществляет прием и отправку воздушных судов только после получения разрешения от уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что такой порядок введен на фоне временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Данные меры необходимы для обеспечения гарантии безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.

Также сохраняются ограничения в столичном аэропорту Внуково. Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами.