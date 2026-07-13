Теннисист Медведев поднялся на восьмое место в обновленном рейтинге ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 9-й на 8-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на обновленную версию списка.

Ранее Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона, так как проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче третьего круга. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу Штруффа. Матч длился 2 часа 52 минуты.

Позднее стало известно, что россиянин после этого матча завершил работу с тренером Томасом Юханссоном.

Медведев в 2021 году в составе российской сборной выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел одержать победу лишь в 2021-м. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года.

